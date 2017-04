Lega Pro girone A, Tuttocuoio-Racing Roma 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Tuttocuoio-Racing Roma 2-1 giocata oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mannucci.



Successo fondamentale per il Tuttocuoio: i neroverdi al Mannucci stendono 2-1 la Racing Roma, conquistando tre punti d'oro in ottica salvezza. Dopo una prima fase di studio, Ferrari al 30' apre le marcature con un preciso diagonale, ma i capitolini non ci stanno e solo 2' più tardi ristabiliscono la parità con Vastola che, sugli sviluppi di un corner, trafigge Nocchi in acrobazia. Nella ripresa è un monologo dei padroni di casa: Masia e Pinzauti flirtano con il vantaggio che arriva al 63' con il solito Ferrari, abile nel raccogliere il cross di Gelli e nel battere Reinholds di testa. Gli ultimi attacchi della squadra di Mattei non producono i risultati sperati: l'incubo Serie D si avvicina.



TUTTOCUOIO-RACING ROMA 2-1



MARCATORI: 30’ Ferrari (T), 32’ Vastola (R), 63’ Ferrari (T).

TUTTOCUOIO: Nocchi, Mulas (92’ Tiritiello), Borghini, Frare, Picascia, Berardi, Caciagli, Provenzano, Gelli (88’ Shekiladze), Ferrari, Masia (54’ Pinzauti). A disp. Cappellini, Bachini, Zenuni, Gremigni, Siani, Serinelli, Pellini, Lo Porto. All. Fiasconi.

RACING ROMA: Reinholds, Ungaro, Vastola, Caldore, Pollace, Massimo (87’ D’Attilio), Ricciardi, Corticchia (72’ Steri), Paparusso, De Sousa, Testi (53’ Majtan). A disp. Frison, Selvaggio, Calabresi, Granata, Bigoni, Maestrelli, Loglio. All. Mattei.

ARBITRO: Detta di Mantova.



: ammoniti Ricciardi (R), Caciagli, Pinzauti, Gelli (T).