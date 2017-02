Lega Pro, calendario: orari e date della 34a giornata

La 34a giornata di Lega Pro, quindicesimo turno del girone di ritorno, è in programma da sabato 8 a lunedì 10 aprile. Nel girone A le corazzate Alessandria, Arezzo e Cremonese giocano in casa (rispettivamente contro Prato, Giana Erminio e Lupa Roma): attenzione ai derby Piacenza-Pro Piacenza e Pistoiese-Lucchese. Nel gruppo B sono due le gare posticipate a lunedì sera: Albinoleffe-Sambenedettese e il big match Padova-Venezia (quest'ultimo in diretta su Rai Sport). Nel girone C, in conclusione, il Lecce riceve al Via del Mare il Taranto (derby bollente), mentre il Foggia va nella tana della Casertana. Ma l'autentica supersfida è quella tra Juve Stabia e Matera: scontro al vertice che promette spettacolo.



Il programma completo della 34esima giornata:



GIRONE A



Sabato 8 aprile



ore 14.30: Cremonese-Lupa Roma

ore 14.30: Racing Roma-Olbia

ore 14.30: Robur Siena-Renate

ore 16.30: Arezzo-Giana Erminio

ore 16.30: Como-Tuttocuoio

ore 16.30: Pontedera-Livorno

ore 18.30: Alessandria-Prato

ore 18.30: Carrarese-Viterbese

ore 20.30: Piacenza-Pro Piacenza

ore 20.30: Pistoiese-Lucchese



GIRONE B



Domenica 9 aprile



ore 16.30: Fano-Pordenone

ore 16.30: Forlì-Maceratese

ore 16.30: Gubbio-Mantova

ore 16.30: Modena-Santarcangelo

ore 16.30: Parma-Ancona

ore 16.30: Teramo-Reggiana

ore 20.30: FeralpiSalò-Bassano Virtus

ore 20.30: Lumezzane-Sudtirol



Lunedì 10 aprile



ore 20.30: Albinoleffe-Sambenedettese

ore 20.45: Padova-Venezia



GIRONE C



Domenica 9 aprile



ore 14.30: Akragas-Paganese

ore 14.30: Casertana-Foggia

ore 14.30: Unicusano Fondi-Messina

ore 14.30: Juve Stabia-Matera

ore 14.30: Lecce-Taranto

ore 14.30: Virtus Francavilla-Fidelis Andria

ore 18.30: Cosenza-Siracusa

ore 18.30: Monopoli-Melfi

ore 18.30: Reggina-Catanzaro



ore 18.30: Vibonese-Catania