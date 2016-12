Sci, Slalom Gigante Semmering: super Shiffrin, terza Moelgg

Prosegue la grande stagione di sci alpino per i colori azzurri. Nello slalom gigante femminile di Semmering in Austria arriva un altro podio, lo conquista dopo sei anni di digiuno personale Manuela Moelgg. La sciatrice di Brunico chiude terza dietro alla statunitense Mikaela Shiffrin che domina le due manche e si conferma leader della classifica generale e alla francese Tessa Worley. Quinto posto per Marta Bassino, alle spalle di Lara Gut.



La sciatrice di Brunico, dopo aver ottenuto il secondo miglior crono nella prima manche, scende senza sbavature sulla neve ghiacciata austriaca e chiude a 1"09 dalla vincitrice, conquistando un ottimo terzo posto. Bene anche, per lei quinto miglior tempo alle spalle della campionessa in carica di coppa del Mondo, la svizzera, abile a recuperare dal diciassettesimo al quarto posto. In classifica generale guidacon 55 punti di vantaggio su