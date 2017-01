Il circo bianco ritrova la sua regina, Lindsey Vonn. Dopo tre mesi lontani dalla neve per l'infortunio al braccio, la campionessa americana sarà al via sabato della discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria. "Sono entusiasta di tornare proprio ad Altenmarkt-Zauchensee, dove l'anno scorso ho battuto il record di Annemarie Moser-Proll", ha detto la statunitense ai microfoni di Eurosport.

Lindsey, che si è infortunata a novembre in Colorado durante la preparazione, ha raccontato il suo percorso lontano dalle gare: "Non riesco a trovare le parole giuste per spiegare quanto sono entusiasta di poter tornare alle gare questa settimana. Sono stati tre mesi durissimi, con oltre trecento ore di riabilitazione. Ma riuscire ad andare veloce e sentirmi nuovamente competitiva mi ricompensa di tutto questo duro lavoro".

La Vonn, 32 anni, è molto carica e punta a vincere più prove possibili per raggiungere il record assoluto di 86 successi in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark (è a 76): "Ho saltato qualche gara, ma spero di poter rimediare e di poter entrare in corsa per i primi posti. Spero che gli appassionati mi seguano. Sarà una stagione fantastica".