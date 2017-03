Sci, finali Aspen: festa Paris, Fill bissa la Coppa di Discesa

Con una straordinaria doppietta l'Italia è subito protagonista ad Aspen nella prima giornata delle finali della Coppa del Mondo di sci. Dominik Paris vince la Discesa Libera precedendo di 8 centesimi l'altro azzurro Peter Fill che mette in bacheca per il secondo anno consecutivo la Coppa di disciplina superando di 23 punti il norvegese Kjetil Jansrud, oggi undicesimo (+0"54). Terzo sulle nevi del Colorado lo svizzero Carlo Janka (+0"18).

Paris sfrutta nel migliore dei modi il pettorale numero 1 e la pista ancora in perfette condizioni per ottenere, con il tempo di 1'33"07, l'ottava vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda stagionale dopo quella di Kitzbuehel. A regalare la gioia più grande ai tifosi azzurri è ancora una volta Fill che si piazza in seconda posizione e bissa il successo del 2016 nella Coppa di specialità entrando ancora di più nella storia dello sci italiano: primo azzurro a vincere la classifica di Discesa lo scorso anno, completa l'impresa confermandosi campione. Grande amarezza per il norvegese Jansrud che spreca 33 punti di vantaggio piazzandosi soltanto undicesimo. Sul terzo gradino del podio di Aspen sale lo svizzero Janka. Quarto il canadese Manuel Osborne-Paradis (+0"25), quinto il francese Adrien Theaux (+0"29).