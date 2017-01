Sci, Discesa Garmisch: squillo Ganong, Fill terzo

Travis Ganong trionfa un po' a sorpresa nella Discesa Libera di Garmisch Partenkirchen con il tempo di 1'53"71. Lo statunitense, scattato con il pettorale numero 12, si impone precedendo di 38 centesimi il norvegese leader della classifica di disciplina Kjietil Jansrud. Terzo, con un gap di +0"52, l'azzurro Peter Fill. La gara è stata interrotta diversi minuti per le brutte cadute che hanno coinvolto Steven Nyman e Giraud Moine.





Ancora una volta un azzurro sale sul podio in una disciplina veloce. Sulle nevi tedesche dia chiudere terzo alle spalle di un sorprendeteIl norvegese, in virtù del secondo posto odierno, sale in vetta alla classifica di Discesa staccandolo di 3 punti l'italiano. Solo decimo tempo (+1"21) per il vincitore di, Dominik. A contraddistinguere la prova disono state però le numerose cadute: tra i diversi atleti usciti anticipatamente, spaventosi sono gli incidenti occorsi all'americanoe al francese, trasportati al più vicino ospedale in elicottero.