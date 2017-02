Sci, Mondiali 2017: Shiffrin regina dello Slalom, disastro Italia

Mikaela Shiffrin si conferma regina dello Slalom Speciale conquistando, a St. Moritz, il terzo oro Mondiale consecutivo di specialità. L'americana trionfa con il tempo complessivo di 1'37"27 precedendo di 1"64 la svizzera Wendy Holdener. Sul terzo gradino del podio sale la svedese Frida Hansdotter (+1"75). Prova deludente per le italiane: Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg escono nella prima manche, 24esima Federica Brignone (+5"06).





Si aggiornano ancora una volta gli straordinari numeri diche, a soli 21 anni, può vantare 3 medaglie d'oro mondiali in Slalom, 1 argento iridato conquistato due giorni fa ine l'oro olimpico (sempre nello) di. La campionessa di Vail, dopo aver ottenuto il miglior crono nella prima manche, compie un autentico capolavoro nella seconda rifilando più di un secondo e mezzo complessivo allache, dopo l'oro in, mette in bacheca un argento preziosissimo. Ilva alla svedese Hansdotter. Finisce giù dal podio per soli 14 centesimi una delle favorite della vigilia, la slovacca PetraNulla da fare per le italiane in quella che, sulla carta, si presentava come la gara con meno ambizioni di medaglie.escono di scena dopo poche porte già nella prima manche abbandonando così i sogni di gloria. Federica Brignone, nonostante l'influenza, decide di prendere il via e si piazza al 24esimo posto con un distacco di oltre 5 secondi dalla Shiffrin.