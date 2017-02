Finalmente un sorriso per Lara Gut. La sciatrice svizzera, che si è gravemente infortunata al ginocchio sinistro lo scorso 10 febbraio durante le prove dello slalom valido per la combinata ai Mondiali di St. Moritz, si è sottoposta ieri a un intervento chirurgico e - il giorno dopo - ha voluto ringraziare i fan per l'affetto che le hanno dimostrato. La Coppa del mondo femminile, intanto, torna sabato sulla pista di Crans Montana che farà da cornice al SuperG. Ovviamente la stagione di Lara Gut è finita in anticipo e la sciatrice elvetica, campionessa in carica, tornerà solo all'inizio della prossima.



Questo il suo post pubblicato su: "Ciao a tutti, rieccomi. Lunedì scorso sono stata operata dal Dr. Siegrist al ginocchio sinistro, mi ha ricostruito il legamento crociato anteriore e suturato i menischi. Grazie a lui e a tutto il team della Clinica la Tour di Ginevra, ai miei fisio, al mio team e a tutte le persone che si sono fatte in quattro per aiutarmi, mi hanno coccolato e si sono prodigati in consigli utili.. P.s. sono di nuovo operativa sui miei canali social. Torno presto con altre novità".