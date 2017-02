Sci, discesa Kvitfjell: Jansrud perfetto, Fill è secondo

Kjetil Jansrud vince la discesa sulla pista di casa di Kvitfjell e fa un altro passo avanti verso la conquista della Coppa di specialità: Peter Fill, secondo a 8 centesimi, ha ora in classifica un ritardo di 33 punti dal norvegese e si giocherà le residue chance nell'ultima prova stagionale in programma ad Aspen. Terzo lo svizzero Beat Feuz. Solo nono Dominik Paris che dice matematicamente addio alle possibilità di vincere la Coppa di discesa.

