Sci, discesa Garmisch: incredibile Vonn, trionfo davanti alla Gut

Incredibile Lindsey Vonn: la statunitense, alla seconda gara stagionale dopo il rientro dallo stop per la frattura al braccio destro rimediata a novembre, centra la sua 77esima vittoria in Coppa del mondo imponendosi nella discesa di Garmisch. Amaro in bocca Lara Gut che, nonostante un'ottima prova, si deve accontentare del secondo posto a 15 centesimi dall'americana. Terza la tedesca Viktoria Rebensburg. Buona prova di Sofia Goggia, quinta.



Si lascia andare a un pianto liberatorio a fine discesa Lindsey Vonn per una vittoria che si può annoverare tra le migliori della sua splendida carriera. A Garmisch la 32enne fuoriclasse statunitense scende dopo il tempone di Lara Gut e sfodera una prestazione da urlo fermando il cronometro sull'1'43"41, 15 centesimi in meno della svizzera. L'ultimo successo della Vonn risaliva al 6 febbraio 2016, sempre in discesa e sempre a Garmisch. E ora la statunitense non è poi così lontana dalle 86 vittorie in Coppa del mondo del mitico Ingemar Stenmark.



Il podio si completa con la tedesca Viktoria Rebensburg, terza a 0"48 dalla statunitense. Quarta l'austriaca Ramona Schmidhofer che precede Sofia Goggia, la migliore delle azzurre in gara: la bergamasca, nonostante qualche difficoltà in prova, si conferma molto veloce e accusa un ritardo di 0"88 dalla Vonn. Fuori dalla top ten le altre italiane: Federica Brignone è 12esima, Elena Curtoni 19esima, ancora più attardate Verena Stuffer, Elena Fanchini e Nicol Delago. Fuori Francesca



e Johanna