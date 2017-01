Dakar 2017, 2a tappa: acuto di Loeb, capolavoro Price

E' nel segno di Sebastien Loeb la seconda tappa della Dakar 2017, 803 chilometri (275 dei quali di speciale) da Resistencia a San Miguel de Tucuman, in Argentina. L’alsaziano chiude la prova con 28 secondi di margine sul qatariota Al-Attiyah e balza al comando della classifica generale delle auto. Tra le moto impresa dell'australiano Toby Price che fa sua tappa e primato nella generale: nono l'azzurro Alessandro Botturi.



E' implacabile l'aggettivo giusto per definire la prova di Sebastien Loeb che, al volante della sua Peugeot, fa il vuoto dietro di sé staccando di 1'23" il qatariota Al-Attiyah (Toyota) e addirittura di 2'18" lo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot), terzo al traguardo. Solo settimo, con un distacco di quasi 7 minuti, il francese campione in carica Stephane Peterhansel che ora accusa un ritardo di 7'26" dal leader della generale che, da stasera, è proprio Loeb che strappa lo scettro a Al-Attiyah, ora costretto a inseguire per colmare il gap di 28 secondi. Al terzo posto della generale c’è Sainz, a due minuti dalla vetta.





Tra le moto il dominatore assoluto di giornata è l'australiano Tobyche stravince letteralmente la tappa: il secondo e il terzo classificato, l'austriaco Matthiase il portoghese Paulo, accusano un ritardo rispettivamente di 3'22" e 3'51". Il trionfo consente a Price di conquistare la leadership nella classifica generale con un vantaggio già piuttosto consistente (2'39") su. Altra buona prova di Alessandroche si piazzamigliorando così il 13esimo posto ottenuto nella prima tappa: l'azzurro dellaè ora