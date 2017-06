MotoGP, Catalogna: la classifica piloti

Andrea Dovizioso centra il secondo successo consecutivo vincendo, dopo il Mugello, anche il Gran Premio di MotoGP di Catalogna. Un'affermazione importantissima anche in chiave classifica per il forlivese della Ducati che consolida la seconda posizione salendo a 104 punti, 7 in meno del leader del campionato iridato, Maverick Vinales su Yamaha. Al terzo posto si porta Marc Marquez su Honda con 88 punti, 4 in più del compagno di team Dani Pedrosa. Scivola in quinta posizione Valentino Rossi a quota 83.

La classifica piloti di MotoGP (prime dieci posizioni):

1. Maverick Vinales (Spa, Yamaha) 111 punti

2. Andrea Dovizioso (Ita, Ducati) 104

3. Marc Marquez (Spa, Honda) 88

4. Dani Pedrosa (Spa, Honda) 84

5. Valentino Rossi (Ita, Yamaha) 83

6. Johann Zarco (Fra, Yamaha Tech 3) 75

7. Jorge Lorenzo (Spa, Ducati) 59

8. Jonas Folger (Ger, Yamaha Tech 3) 51

9. Cal Crutchlow (Gbr, Honda Lcr) 45

10. Danilo Petrucci (Ita, Ducati Pramac) 42