MotoGP, il calendario 2017: Mugello il 4 giugno

E' stato ufficialmente annunciato il calendario 2017 del Motomondiale. Mentre le scuderie stanno presentando moto e piloti della nuova stagione, la Fim (Federazione Internazionale di Motociclismo) ha reso noto le 18 tappe che comporranno l'annata iridata: come successo negli ultimi anni si parte il 26 marzo a Losail col gran premio del Qatar in notturna e si chiude il 12 novembre a Valencia sul circuito "Ricardo Tormo".

Nessuna novità di rilievo, confermate le due tappe italiane: il 4 giugno andrà in scena il gran premio d'Italia nello scenario del Mugello, in Toscana, mentre il 10 settembre ci sarà il GP di San Marino a Misano Adriatico sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Grande attesa per il via dunque per vedere Valentino Rossi sulla Yamaha, Marc Marquez con la sua Honda e le novità Lorenzo su Ducati, Iannone su Suzuki e Vinales al fianco del "Dottore".

Questo il calendario 2017 di MotoGP:

26/03 - GP Qatar - Losail International Circuit (in notturna)

09/04 - GP Argentina - Termas de Río Hondo

23/04 - GP Americhe - Circuit of The Americas

07/05 - GP Spagna - Circuito de Jerez

21/05 - GP Francia - Le Mans

04/06 - GP Italia - Autodromo del Mugello

11/06 - GP Catalunya - Barcellona-Catalunya

25/06 - GP Olanda - TT Circuit Assen

02/07 - GP Germania - Sachsenring

06/08 - GP Repubblica Ceca - Automotodrom Brno

13/08 - GP Austria - Red Bull Ring - Spielberg

27/08 - GP Gran Bretagna - Silverstone

10/09 - GP San Marino e della Riviera di Rimini - Misano

24/09 - GP Aragon - MotorLand Aragon

15/10 - GP Giappone - Twin Ring Motegi

22/10 - GP Australia - Phillip Island

29/10 - GP Malesia - Sepang International Circuit

12/11 - GP Valencia - Comunitat Valenciana - Ricardo Tormo