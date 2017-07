Dopo lo straordinario successo nell'ultimo Gran Premio in Olanda, sulla pista di Assen, inizia in salita il weekend di Valentino Rossi in Germania, al Sachsenring. Il 'Dottore', terzo nella classifica piloti alle spalle di Dovizioso e Vinales, partirà dalla nona posizione in griglia nella gara di domenica a causa di una moto che, sul bagnato, non lascia buone sensazioni al nove volte campione del mondo. Come spesso capitato nel corso di questa prima parte di stagione, i risultati da un Gran Premio con l'altro sono assai differenti, soprattutto per quanto riguarda la tenuta delle gomme.

Lo stesso Valentino si è detto sorpreso per il risultato mediocre delle qualifiche: "È stato un weeekend difficile finora - spiega il pilota della Yamaha -. È capitato spessissimo quest'anno che il feeling con la moto, specialmente con le gomme, cambiasse molto da una pista all'altra. Ogni volta è una sorpresa, a volte positiva a volte negativa”. E ancora: “Sull'asciutto non vado malissimo, niente di eccezionale, ma il mio passo non è lontano da quello dei migliori – prosegue il pesarese -. Sul bagnato, sfortunatamente, soffro di più. Sembra che tutte le Yamaha facciano fatica in quelle condizioni, forse a eccezione di Folger. Non ce lo aspettavamo perché ad Assen eravamo competitivi con la pioggia. Stavolta è più dura, dobbiamo provare delle modifiche per cercare di andare più forte".