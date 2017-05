MotoGP, Francia: Vinales in pole a Le Mans

Maverick Vinales conquista la pole position nel GP Francia. Nelle qualifiche di Le Mans, quinta prova del Motomondiale, lo spagnolo precede tutti in 1'31'994 e conquista la prima posizione nella griglia di partenza. Secondo un ottimo Valentino Rossi, leader del Mondiale e staccato di poco più di un decimo. La Yamaha, quindi, domina le qualifiche con i suoi due piloti. Terzo il padrone di casa Johann Zarco sulla Monster Yamaha 3, a coronamento di un ottimo weekend iniziato con le prove libere.

Più indietro, invece, Marc Marquez. Il pilota della Yamaha fa registrare il quinto tempo chiudendo a mezzo secondo dal connazionale. Sesto Andrea Dovizioso con la sua Ducati. Giornata da dimenticare, invece, per Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. L'altro pilota della Honda, vincitore a Jerez, partirà dalla tredicesima posizione. Ancora peggio è andata all'altro ducatista, apparso in difficoltà per tutte le qualifiche e costretto a partire dalla sedicesima posizione. Qualifica difficile anche per Andrea Iannone, diciassettesimo in sella ala sua Suzuki.