Serie B, Verona-Spal 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Verona-Spal 0-0, giocata lunedì 20 febbraio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 25a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.



Verona e Spal non vanno oltre lo 0-0 nel posticipo della 26esima giornata di Serie B. I gialloblù di Pecchia, a secco di vittorie per tre turni consecutivi, agganciano il Benevento al secondo posto in classifica con 46 punti, due in meno del Frosinone capolista e uno in più proprio sui ferraresi. La squadra di Semplici colpisce una traversa nella ripresa con Vicari mentre l'Hellas resta in 10 uomini nel finale per il rosso diretto a Zaccagni.



TABELLINO



VERONA-SPAL 0-0

VERONA (4-3-3): Nicolas 6,5; Boldor 6,5, Caracciolo 6, Ferrari 6, Souprayen 6,5; Bessa 6,5, Fossati 5,5 (78' Cappelluzzo 6), Zaccagni 5,5; Zuculini 5,5 (68' Luppi 5), Fares 5,5 (88' Ganz sv), Pazzini 5,5. A disp.: Coppola, Bianchetti, Stefanec, Zuculini, Troianiello, Tupta. All.: Pecchia 6.

SPAL (3-5-2): Meret 7; Bonifazi 6, Costa 6 (79' Del Grosso sv), Cremonesi 6; Vicari 6,5, Arini 5,5, Lazzari 6, Mora 6, Schiattarella 6,5; Antenucci 5 (70' Zigoni 6), Floccari 5,5. A disp.: Marchegiani, Gasparetto, Silvestri, Castagnetti, Finotto, Schiavon, Ghiglione. All.: Semplici 6.

ARBITRO: Aleandro Di Paolo 6.

NOTE: Espulso: Zaccagni (V) al 90'.

Ammoniti: Boldor (V), Floccari, Mora (S).



Angoli: 1-0. Rec.: pt 2', st 5'.

PAGELLE

VERONA voto 1. Nicolas David (POR) 6.5 3. Ferrari (DIF) 6 5. Boldor Deian (DIF) 6.5 18. Souprayen Samuel (DIF) 6.5 30. Caracciolo Antonio (DIF) 6 8. Fossati Marco Ezio (CEN) 5.5 14. Zuculini Franco (CEN) 5.5 20. Zaccagni Mattia (CEN) 5.5 24. Bessa Daniel (CEN) 6.5 9. Ganz Simone Andrea (ATT) s.v. 10. Luppi Davide (ATT) 5.5 11. Pazzini Giampaolo (ATT) 5.5 23. Fares Mohamed Salim (ATT) 5.5 25. Cappelluzzo Pierluigi (ATT) 6 All. Pecchia 6