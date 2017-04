Serie B, Trapani-Pisa 1-0; pagelle e highlights. Diretta

Trapani-Pisa 1-0, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Provinciale.



Al Provinciale termina 1-0 la sfida tra Trapani e Pisa. La gara si decide nel finale con Citro (92') bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto su un cross basso proveniente dalla destra. Il gol del neo-entrato fa di fatto esplodere la festa dei granata, al momento clamorosamente fuori dalla zona play-out in virtù dei pareggi di Vicenza e Brescia. Per il Pisa, invece, ormai la scalata verso la zona salvezza pare improba, essendo i toscani al momento distanti 8 punti dalla zona play-out con appena cinque gare da disputare. Nel primo tempo il Trapani prova a fare la partita, ma non riesce a schiacciare il Pisa nella propria metacampo. I toscani agiscono di rimessa e rintuzzano ogni giocata dei padroni di casa in una partita che diviene di fatto una sfida a scacchi. La prima frazione si chiude così inevitabilmente a reti inviolate. Nella ripresa il Trapani inizia a macinare gioco e occasioni, col Pisa via via sempre più costretto a rintanarsi nella propria trequarti. Al 52' Coronado scalda i guantoni ad Ujkani con un destro violento dai venti metri. Al 72' lo stesso Coronado veste i panni dell'uomo assist mandando in porta Citro, sul cui diagonale è ancora strepitoso il portiere ex Palermo. Calori non ci sta e non si accontenta di un punto comunque utile e chiude con sei uomini offensivi. Il coraggio del tecnico ex Brescia viene premiato al 92', quando Citro si fa perdonare il precedente errore col piatto destro che fredda Ujkani e manda in delirio una città intera.



Tabellino

Trapani-Pisa 1-0



MARCATORI: 90+2' Citro (T).

TRAPANI (4-3-2-1): Pigliacelli 6; Legittimo 6,5, Fazio 6, Rizzato 5,5, Casasola 6; Nizzetto 6,5 (90' Raffaello sv), Barillà 5,5 (69' Citro 7,5), Maracchi 6,5; Coronado 7, Colombatto 5,5; Manconi 6 (81' Jallow 6).

A disposizione: Guerrieri, Cason, Visconti, Rossi, Ciaramitaro, Curiale.

Allenatore: Alessandro Calori 7.

PISA (4-3-3): Ujkani 7; Longhi 6,5, Birindelli 5,5 (82' Angiulli sv) , Del Fabro 5,5, Golubovic 5,5; Milanovic 6, Di Tacchio 6, Mannini 5,5 (69' Tabanelli 5,5) ; Verna 5, Lores Varela 6, Masucci 5 (70' Cani 6) .

A disposizione: Cardelli, Lazzari, Zonta, Zammarini, Manaj, Peralta.

Allenatore: Gennaro Gattuso 5.

ARBITRO: Marco Serra 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 22' Nizzetto (T); 29' Di Tacchio (P); 77' Golubovic (P); 80' Fazio (T).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 0, st 0