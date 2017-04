Serie B, Spal-Trapani 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Spal-Trapani 2-1, giocata oggi lunedì 17 aprile 2017 alle ore 12:30. Match valido per la 36a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mazza

Nell'anticipo della 36a giornata di Serie B, Spal-Trapani finisce 2-1. Al Mazza va in scena una partita molto combattuta, che si mette subito in discesa per gli ospiti. Al minuto 3, infatti, Barillà si invola verso la porta e conclude dal limite di sinistro. Sulla conclusione ci sono evidenti colpe di Meret. La Spal prova a reagire, ma nel primo tempo riesce ad impensierire Pigliacelli solo con un palo colpito da Mora. Vicini al raddoppio, invece, i siciliani con Manconi, che tenta il super pallonetto dalla sua metà campo: palla che finisce di poco alto sopra la traversa.

Nella ripresa, è tutta un'altra Spal: dopo 10 minuti, Antenucci rientra sul destro e conclude. La palla, deviata da Legittimo, sorprende Pigliacelli e finisce in rete. I padroni di casa continuano ad attaccare e trovano il gol vittoria al minuto 77: è ancora il numero 7 a sfruttare una geniale invenzione di Schiattarella su calcio di punizione e firmare la sua doppietta personale. Nel finale, Trapani ad un passo dal pareggio con Manconi, ma è straordinario Meret a respingere il mancino del numero 9 con il piede destro. Con questa vittoria, la Spal sale a quota 67, momentaneamente a +8 sul Verona terzo. Il Trapani, invece, resta a 38 punti, una sola lunghezza sopra la zona Play-out, con il Vicenza a 37.

Tabellino

