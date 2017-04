Serie B, Spal-Novara 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Spal-Novara 2-0, giocata oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 34a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mazza.



Per la 34esima giornata di Serie B, allo stadio Paolo Mazza, la Spal si riprende la vetta della classifica superando il Novara: finisce 2-0. Decidono i gol di Antenucci su rigore al 60' e di Schiavon al 92'. Spal che sale a quota 61, agganciando il Frosinone in vetta e mettendo alle spalle il momento negativo (due sconfitte consecutive contro Frosinone e Avellino). Il Novara rimane invece fermo a quota 46, incassando il secondo ko consecutivo.



Primo tempo molto equilibrato al Mazza: entrambe le squadre avvertono la delicatezza del momento ed evitano di scoprirsi troppo. Spal che vive delle fiammate della propria coppia di attacco: è proprio Floccari ad avere la migliore occasione, su invito di Antenucci, ma la sua girata mancina termina di poco a lato. Nel finale di gara, i piemontesi escono dal guscio e sfiorano la rete a pochi minuti dal termine: miracolo di Meret sulla botta dal limite di Casarini.



Spal che torna in campo con un piglio diverso e colleziona buonissime occasioni: la più ghiotta capita sui piedi di Mora, che impegna Da Costa con un sinsitro ravvicinato. Il gol è nell'aria, e arriva sugli sviluppi di un penalty concesso per un fallo su Schiattarella: dal dischetto va Antenucci, che non sbaglia e mette a segno il 13esimo gol in stagione. Dopo una buona reazione del Novara, la Spal mette in ghiaccio la partita nei minuti di recupero: Schiavon, appena entrato, raccoglie un assist perfetto dalla sinistra di Costa e mette in rete. Esplode il Paolo Mazza, Spal che supera il Novara per 2-0 e si regala la vetta della classifica.



Spal-Novara 2-0

MARCATORI: 61' Antenucci (Rig.) (S), 90+2' Schiavon (S).

SPAL (3-5-2): Meret 7; Gasparetto 6 (81' Silvestri 6), Giani 6, Vicari 6,5; Costa 5,5, Mora 6,5, Castagnetti 6 (90' Schiavon 6,5), Schiattarella 7 (73' Arini 5,5), Lazzari 6; Antenucci 7, Floccari 6,5.

A disp. , Marchegiani, Del Grosso, Strefezza, Ghiglione, Finotto, Zigoni.

All. Leonardo Semplici 6,5.

NOVARA (3-4-1-2): Da Costa 6,5; Troest 5,5, Mantovani 6, Chiosa 5; Dickmann 6, Calderoni 6, Casarini 6,5, Bolzoni 6 (79' Chaija 6) ; Orlandi 6 (41' Cinelli 6) ; Galabinov 5,5, Lukanovic 6 (57' Sansone 6) .

A disp. , Montipò, Scognamiglio, Koch, Kupisz, Di Mariano, Macheda.

All. Roberto Boscaglia 6.

ARBITRO: Ivano Pezzuto 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 25' Lukanovic (N); 76' Mantovani (N); 80' Arini (S); 90' Giani (S).

ESPULSI: nessuno.



: 3-3.: pt 2, st 5