Serie B, Salernitana-Latina 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Salernitana-Latina 2-1, giocata oggi lunedì 17 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 36a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Arechi

Nella 36a giornata del campionato di Serie B, Salernitana-Latina finisce 2-1. All'Arechi va in scena una sfida fondamentale per gli ospiti, che infatti giocano un ottimo primo tempo con protagonista, inizialmente, Corvia: è lui, di testa, ad avere la prima chance. Gli uomini di Bollini non riescono ad essere pericolosi e ad approfittarne sono i pontini: al 40', Insigne serve De Giorgio, che con l'esterno mancino supera Gomis, non perfetto nell'intervento. Nel secondo tempo, scende in campo un'altra Salernitana: dopo 11 minuti, arriva il pareggio di Rosina, che prima conclude di sinistro, con la palla ribattuta da Dellafiore, poi, di destro, supera Pinsoglio.

Dopo il pareggio i padroni di casa continuano ad attaccare e sfiorano il vantaggio più volte con Coda, che di testa prima colpisce la traversa, poi spreca malamente su assist di Donnarumma, entrato al posto di Odjer. A 15 minuti dalla fine, la Salernitana la ribalta: il tiro di Coda dal limite, smorzato, viene catturato da Sprocati, che di sinistro batte il portiere ospite e firma il gol decisivo all'Arechi. Il forcing finale non serve ad evitare la quarta sconfitta di fila per i gli uomini di Vivarini, sempre più ultimi a quota 31 punti. Per la Salernitana, invece, dopo tre turni senza vittorie arriva un successo importantissimo, che fa salire i campani a quota 49 punti e li avvicina alla zona Play-off, distante solo due lunghezze.

Tabellino

Salernitana-Latina 2-1

MARCATORI: 40' De Giorgio (L), 56' Rosina (S), 78' Sprocati (S).

SALERNITANA (4-3-3): Gomis 6; Vitale 6, Bernardini 6,5, Schiavi 5,5, Tuia 6 (78' Bittante 5,5); Ronaldo 5,5, Della Rocca 6, Odjer 6 (55' Donnarumma 6); Sprocati 6,5, Coda 5,5, Rosina 6,5 (81' Zito sv).

A disposizione: Terracciano, Mantovani, Luiz Felipe, Perico, Joao Silva, Improta.

Allenatore: Alberto Bollini 6.

LATINA (3-4-3): Pinsoglio 6,5; García Tena 5,5, Dellafiore 6, Coppolaro 5,5; Pinato 6, Mariga 5,5, Di Matteo 6 (81' Di Nardo sv) , Nica 5,5 (72' Rolando 6) ; Corvia 5, Insigne 6,5, De Giorgio 6,5 (61' Buonaiuto 5,5) .

A disposizione: Grandi, Bruscagin, Maciucca, Megelaitis, De Vitis, Jordan.

Allenatore: Vincenzo Vivarini 5,5.

ARBITRO: Antonio Rapuano 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 18' Corvia (L); 32' García Tena (L); 40' De Giorgio (L); 61' Pinato (L); 62' Di Matteo (L).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.

REC.: pt 0, st 3 (4-3-3): Gomis 6; Vitale 6, Bernardini 6,5, Schiavi 5,5, Tuia 6 (78' Bittante 5,5); Ronaldo 5,5, Della Rocca 6, Odjer 6 (55' Donnarumma 6); Sprocati 6,5, Coda 5,5, Rosina 6,5 (81' Zito sv).A disposizione: Terracciano, Mantovani, Luiz Felipe, Perico, Joao Silva, Improta.Allenatore: Alberto Bollini 6.(3-4-3): Pinsoglio 6,5; García Tena 5,5, Dellafiore 6, Coppolaro 5,5; Pinato 6, Mariga 5,5, Di Matteo 6 (81' Di Nardo sv) , Nica 5,5 (72' Rolando 6) ; Corvia 5, Insigne 6,5, De Giorgio 6,5 (61' Buonaiuto 5,5) .A disposizione: Grandi, Bruscagin, Maciucca, Megelaitis, De Vitis, Jordan.Allenatore: Vincenzo Vivarini 5,5.Antonio Rapuano 6nessuna18' Corvia (L); 32' García Tena (L); 40' De Giorgio (L); 61' Pinato (L); 62' Di Matteo (L).nessuno.0-0.pt 0, st 3

TEMPO EFFETTIVO: DI GIOCO: 54:18