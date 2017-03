Serie B, Cittadella-Spezia 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Cittadella-Spezia 1-0, giocata oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 18. Match valido per la 32a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla partita del Tombolato.

Al Tombolato, Cittadella-Spezia finisce 1-0. Primo tempo ricco di emozioni: il Cittadella passa in vantaggio al minuto 25 con Kouame, che sfrutta un errore in disimpegno della difesa ospite e batte Chichizola. Uomini di Venturato vicini al raddoppio dopo pochi minuti, quando Pascali colpisce il palo con un colpo di testa. Anche lo Spezia può recriminare per una traversa colpita da Piccolo. Nel secondo tempo i liguri ci provano, ma non riescono ad impegnare Alfonso, se non con un sinistro di Migliore in area. Con questa vittoria, il Cittadella sale momentaneamente al sesto posto con 47 punti, mentre lo Spezia rimane all'ottavo posto a 45.

TABELLINO:

Cittadella-Spezia 1-0

MARCATORI: 25' Kouame (C).

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 6; Benedetti 6, Pedrelli 6, Pelagatti 6,5, Pasa 6; Pascali 6, Valzania 6 (81' Salvi sv), Bartolomei 6,5; Litteri 6,5; Chiaretti 6 (81' Iunco sv), Kouame 7 (76' Strizzolo 6).

A disp. , Paleari, Martin, Maronilli, Maniero, Arrighini, Vido.

All. Roberto Venturato 6,5.

SPEZIA (4-3-3): Chichizola sv; Valentini sv, Migliore sv, Terzi sv, Sciaudone 6 (77' Pulzetti sv) ; Djokovic sv, Errasti 5,5 (68' Mastinu sv) , Vignali sv; Piccolo sv, Fabbrini 5 (85' Okereke sv) , Granoche sv.

A disp. , Valentini, De Col, Ceccaroni, Datkovic, Signorelli, Baez, Piu.

All. Domenico Di Carlo 5,5.

ARBITRO: Marco Serra 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 41' Terzi (S); 45' Djokovic (S); 51' Pasa (C); 59' Vignali (S); 62' Sciaudone (S); 62' Kouame (C); 70' Benedetti (C).

ESPULSI: nessuno.



ANGOLI: 0-0. REC.: pt 2, st 4