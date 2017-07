Chelsea, che frecciata di Diego Costa a Conte

Fra Antonio Conte e Diego Costa la rottura è ormai insanabile. L'attaccante spagnolo, messo fuori rosa dal Chelsea, non vede l'ora di fare ritorno all'Atletico Madrid a partire dal prossimo gennaio e porre fine alla propria avventura londinese. In attesa di tornare in Liga, però, il bomber non perde tempo e pubblica sul proprio profilo Instagram una diretta con già indoosso la maglia dei Colchoneros. A scrivergli è il compagno di squadra e di nazionale Cesc Fabregas, al quale Diego Costa assegna un incarico. "Dai un abbraccio a Conte", scherza l'attaccante.

Chelsea, Diego Costa ha realizzato 22 centri in 42 partite. 20 in 35 presenze quelli messi a segno in Premier League, che sono serviti ai Blues per laurearsi campioni d'Inghilterra. Complessivamente, in Premier, lo spagnolo ha segnato 58 reti in 120 partite con la maglia del Chelsea. Nel corso della sua carriera Diego Costa ha già vestito la maglia dell'Atletico Madrid con cui ha segnato 64 reti in 134 presenze. Secondo quanto raccontato dallo stesso giocatore, a decretare la sua cessione all'estero sarebbe stato proprio l'allenatore dei Blues che lo avrebbe scaricato ad inizio mercato con un sms al termine un'annata caratterizzata da diversi scontri, più o meno accesi, dentro e fuori dal terreno di gioco. Nella scorsa stagione con la maglia delha realizzato 22 centri in 42 partite. 20 in 35 presenze quelli messi a segno in, che sono serviti ai Blues per laurearsi campioni d'Inghilterra. Complessivamente, in Premier, lo spagnolo ha segnatocon la maglia del Chelsea. Nel corso della sua carrieraha già vestito la maglia dell'Atletico Madrid con cui ha segnato