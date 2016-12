Ligue 1: risultati e classifica in diretta. Live

Il turno infrasettimanale dinon sorride alche pareggia 0-0 ae vede assottigliarsi il distacco sulle inseguitrici: ilbatte 2-1 ile si porta a -2, ildilaga col(5-0) ed è a -5. La squadra di Favre finisce il match in nove uomini:si fa espellere al 92',al 95'. Prosegue il momento positivo delche stende l'(2-0), sofferta vittoria delche passa 2-1 aSerata da incubo per la capolistache non va oltre lo 0-0 a, spreca diverse palle gol e nel finale deve fare i conti con un'altra balotellata: al 92', che fino a quel momento si era reso più volte pericoloso, perde la testa e - dopo essere stato anticipato daprobabilmente in maniera fallosa - rifila un calcione al difensore polacco delrimediando il cartellino rosso diretto.viene imitato pochi minuti dache si fa cacciare al 95'. Il pari costa caro alla squadra diche conserva la vetta della classifica ma vede le immediate inseguitrici farsi più vicine. Ilbatte 2-1 il(rigore die raddoppio di) e si porta a -2, ilriparte con uno sfavillante 5-0 sulalPrincipi e risale a -5: le reti dei parigini portano la firma di(su rigore) e, completa il tabellino un autorete diProsegue la risalita delche consolida il quarto posto battendo 2-0 l': apre le danze, chiude i conti. Soffre ma vince ildiche acentra il quarto successo di fila: il definitivo 2-1 è firmato al 91' dal camerunese, entrato in campo due minuti prima. Terminano in parità(1-1) e(0-0), mentre ilperde 2-0 sul campo del. Ilsi fa raggiungere al 91' a(2-2), in coda è pesantissimo l'1-0 casalingo delsul