Lega Pro playout girone B, Teramo-Lumezzane 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Teramo-Lumezzane 0-0 giocata oggi, domenica 28 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per il ritorno dei playout del girone B di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bonolis.



Teramo in festa: contro il Lumezzane i biancorossi bissano il pareggio dell'andata e ottengono la permanenza in Lega Pro. A differenza dell'andata, al Bonolis le reti restano inviolate: lo spettacolo scarseggia, con entrambe le squadre che appiaiono nervose e poco inclini a scoprirsi. Nella prima frazione le miglior palle gol capitano Barbuti, mentre nella ripresa sono i valgobbini a recriminare per una clamorosa occasione fallita da Speziale (salvataggio provvidenziale sulla linea di Caidi). La squadra di Bertoni retrocede dunque in Serie D a causa del peggior piazzamento ottenuto nella regular season: a ventiquattro anni di distanza dall'ultima apparizione tra i dilettanti, correva la stagione 1992/93.



TERAMO-LUMEZZANE 0-0



TERAMO (4-4-2): Narciso ; Speranza , Karkalis , Caidi , Sales ; Spighi (15' Imparato), Di Paolantonio , Ilari , Amadio ; Barbuti (56' Fratangelo), Sansovini (75' Tempesti). A disp. Calore, Altobelli, Camilleri, Scipioni, Masocco, Carraro, Baccolo, Petrella. All. Guido Ugolotti .

LUMEZZANE (4-1-4-1): Pasotti ; Bonomo (56' Russini) , Bagatini Marotti , Sorbo , Tagliani ; Arrigoni ; Quinto (90' Musto) , Varas Marcillo , Speziale (69' Verde) , Bacio Terracino ; Leonetti . A disp. Carboni, Allegra, D'Alessandro, Rizzi, Gentile, Marra, Padulano, Sola. All. Mauro Bertoni .

ARBITRO: Balice di Termoli.



: ammoniti Barbuti, Amadio (T), Leonetti, Quinto (L).