Lega Pro playout girone B, Fano-Forlì 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Fano-Forlì 2-0 giocata oggi, domenica 28 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per il ritorno dei playout del girone B di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mancini.



Vittoria e salvezza: il Fano stende 2-0 il Forlì, garantendosi la permanenza in Lega Pro e spintonando la squadra di Gadda in Serie D, dopo solo un anno vissuto tra i professionisti. Apre le marcature al 22' Ferrari, scaltro ad appoggiare di testa in rete dopo l'imprecisa uscita di Turrin sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti, in palese affanno, crollano nella ripresa: al 54' Filippini addomestica un pallone arrivatogli dalle retrovie, si incunea in area e raddoppia, mentre al 70' Ponsat lascia i biancorossi in dieci uomini a causa di un bruttissimo fallo ai danni di Germinale.



FANO-FORLÌ 2-0



MARCATORI: 22' Ferrani, 54' Filippini.

FANO (4-3-1-2): Menegatti ; Zigrossi , Ferrani , Torta , Lanini ; Filippini (57' Borrelli), Bellemo , Gualdi (81' Carotti); Schiavini ; Fioretti (78' Melandri), Germinale . A disp. Andrenacci, Ashong, Taino, Camilloni, Cazzola, Capezzani, Gabbianelli, Cocuzza, Masini. All. Agatino Cuttone .

FORLI' (3-4-1-2): Turrin ; Conson , Tentoni , Cammaroto ; Sereni (50' Tonelli) , Carini , Capellupo , Spinosa (64' Capellini) ; Ponsat ; Bardelloni (50' Succi) , Alimi . A disp. Semprini, Baschirotto, Adobati, Vesi, Ferretti, Piccoli, Martina Rini, Parigi, Di Rocco. All. Massimo Gadda .

ARBITRO: Maggioni di Lecco.



: espulso Ponsat (Fo) al 70'. Ammoniti Zigrossi, Filippini, Menegatti, Borrelli (Fa), Capellupo (Fo).