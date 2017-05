Lega Pro playout girone A, Tuttocuoio-Prato 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Tuttocuoio-Prato 2-2 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 17. Match valido per l'andata dei playout del girone A di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mannucci.



Fuochi d'artificio al Mannucci: il Prato riacciuffa con una grandiosa rimonta il Tuttocuoio (2-2 il risultato finale) e avvicina sensibilmente l'obiettivo salvezza. Prima mezzora pressoché perfetta dei padroni di casa: al 15' Pinzauti, innescato da Gelli, buca Layeni da buona posizione, mentre al 31' è il neo entrato Lo Porto a raddoppiare con un sinistro al fulmicotone dopo un rapido contropiede dei neroverdi. Gli ospiti, prima della fine del primo tempo, accorciano le distanze Gargiulo che, servito da Piscitella, riapre il match con un violento mancino. Nella ripresa prima i leprotti sfiorano il tris con Ferrari (palo di testa) e poi vengono ridimensionati dal capolavoro di Tomi, che al 65', direttamente da calcio di punizione, lascia partire un sinistro imprendibile per Layeni. L'espulsione di Borghini nel finale di gara (gomitata ai danni di Moncini) è lo sfortunato epilogo di una giornata nera, che rischia di far affogare il Tuttocuio in Serie D: al ritorno sarà necessaria una vittoria al Lungobisenzio per assicurarsi la permanenza in Lega Pro.



TUTTOCUOIO-PRATO 2-2



MARCATORI: 15' Pinzauti (T), 31' Lo Porto (T), 38' Gargiulo (P), 65' Tomi (P).

TUTTOCUOIO (4-3-3): Nocchi; Mulas, Picascia, Borghini, Tiritiello (20' Lo Porto); Frare, Caciagli, Berardi; Pinzauti (65' Shekiladze), Gelli (46' Bachini), Ferrari. A disp. Cappellini, Gremigni, Zenuni, Serinelli, Pellini, Provenzano, Merkaj, Siani. All. De Petrillo.

PRATO (4-2-3-1): Layeni; Catacchini, Martinelli, Ghidotti, Tomi; Marzorati, Romano (70' Brondi); Gargiulo, Moncini, Di Molfetta (46' Ceccarelli); Piscitella. A disp. Melgrati, Danese, Beduschi, Marini, Carcuro, Tavano, Malotti, Strada, De Marchi. All. Monaco.

ARBITRO: Mei di Pesaro.



espulso Borghini al 90' per doppia ammonizione; ammoniti Marzorati, Ceccarelli.