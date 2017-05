Lega Pro playoff, Parma-Lucchese 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Parma-Lucchese 2-1 giocata oggi, mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tardini.



Calaiò trascina il Parma al successo: l'attaccante siciliano regola la Lucchese (2-1 il finale) con una splendida doppietta che permetterà ai ducali di affrontare la sfida di ritorno del Porta Elisa con due risultati su tre a disposizione. Come da copione, la squadra di D'Aversa costringe nella propria metà campo i rossoneri, che al 35', però, ammutoliscono il Tardini: Di Cesare atterra Fanucchi in area, causando un calcio di rigore che lo stesso Fanucchi realizza freddamente. Al tramonto del primo tempo i gialloblù ristabiliscono la parità con Calaiò che, servito da Munari, batte Nobile con un preciso diagonale. Nella ripresa gli ospiti spaventano nuovamente il Parma cogliendo un palo con Gargiulo, ma al 75' incassano il 2-1: Scozzarella inventa per il solito Calaiò che, a tu per tu con Nobile, non sbaglia.



PARMA-LUCCHESE 2-1



MARCATORI: 35' rig. Fanucchi (L), 44' Calaiò (P), 75' Calaiò (P).

PARMA (4-3-3): Frattali ; Iacoponi , Di Cesare , Corapi (69' Scozzarella), Munari ; Scavone , Scaglia , Mazzocchi (85' Lucarelli); Nocciolini (67' Edera), Baraye , Calaiò . A disp. Zommers, Fall, Saporetti, Ricci, Coly, Messina, Giorgino, Simonetti, Sinigaglia. All. Roberto D'Aversa .

LUCCHESE (3-5-2): Nobile ; Tavanti , Capuano , Nolè ; Espeche , Cecchini (61' Gargiulo) , Dermaku , Merlonghi , Fanucchi (66' Raffini) ; Bruccini , De Feo (88' D'Auria) . A disp. Di Masi, Ronchi, Brusacà, Maini, De Martino, Cannoni, Bragadin. All. Giovanni Lopez .

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.



: ammoniti Iacoponi, Corapi (P), Merlonghi (L).