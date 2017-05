Lega Pro playoff, Matera-Cosenza 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Matera-Cosenza 1-1 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del XXI Settembre.







MATERA-COSENZA 1-1



MARCATORI: 33' Mendicino (C), 90' Di Lorenzo (M).

MATERA (3-4-3): Tozzo (46' Biscarini); Mattera , De Franco , Di Lorenzo ; Ingrosso , De Rose (70' Infantino), Armeno (58' Sartore), Carretta ; Armellino , Strambelli , Negro . A disp. D'Egidio, Scognamillo, Bertoncini, Meola, Didiba, Salandria, Dammacco, Lanini. All. Gaetano Auteri .

COSENZA (4-4-1-1): Perina ; Corsi , Tedeschi , Blondett , D'Anna (75' Criaco) ; D'Orazio , Statella , Ranieri , Mungo (63' Caccetta) ; Calamai ; Mendicino (81' Baclet) . A disp. Quintiero, Saracco, Meroni, Bilotta, Madrigali, Capece, Letizia, Cavallaro, Stranges. All. Stefano De Angelis .

ARBITRO: Paolini di Ascoli Piceno.



: ammoniti Mattera, Strambelli (M), D'Anna, D'Orazio, Perina (C).