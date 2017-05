Lega Pro, Playoff: anteprima del ritorno degli ottavi di finale

RIflettori puntati sul secondo round degli ottavi di finale dei playoff di Lega Pro: mercoledì 24 maggio, ore 20.30, tutti in campo per decretare le otto squadre che staccheranno il pass per i quarti di finale. All'Atleti Azzurri di Italia l'Albinoleffe, reduce dalla beffarda sconfitta contro la Lucchese, per qualificarsi deve superare i rossoneri di Lopez con almeno un gol di scarto; discorso diverso per l'Alessandria che, al Moccagatta, sfida la Casertana con due risultati su tre a disposizione, in virtù del pareggio, seppur mal digerito, dell'andata.



La Reggiana contro la Juve Stabia va a caccia di una qualificazione già indirizzata con la vittoria del Mapei Stadium: le vespe, però, possono contare sull'appoggio di un Menti caldissimo, pronto a spingere i propri beniamini verso il colpaccio. Il Lecce, dopo il pareggio dell'andata contro la Sambenedettese, punta al bottino pieno: attenzione, però, alla spensieratezza della squadra di Sanderra. Allo stadio Picchi il Livorno affronta la Virtus Francavilla: lo striminzito 0-0 dell'andata non può lasciar ancora tranquilli i labronici, che contro i pugliesi hanno incontrato non poche difficoltà.

Il Matera non può sbagliare contro l'ottimo Cosenza di De Angelis, vincente all'andata e in grande spolvero in questa post season; il Piacenza, invece, sogna l'impresa al Tardini, dove il Parma, imprigionato all'andata dalla solida fase difensiva dei biancorossi, si qualificherebbe anche in caso di pareggio. Il Pordenone, infine, deve ribaltare la sconfitta dell'andata rimediata contro la sorprendente Giana Erminio di Albè per conquistare l'accesso alle Final Eight.