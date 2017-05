Lega Pro playoff, Alessandria-Casertana 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Alessandria-Casertana 3-1 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.45. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Moccagatta.







ALESSANDRIA-CASERTANA 3-1



MARCATORI: 27' Ciotola (C), 29' Gozzi (A), 45' Cazzola (A), 61' Bocalon (A).

ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi ; Celjak , Manfrin , Piccolo (64' Sosa), Gozzi ; Cazzola , Nicco , Branca , Marras ; Gonzalez (75' Fischnaller), Bocalon (80' Evacuo). A disp. La Gorga, Piana, Barlocco, Nava, Mezavilla, Rosso, Iocolano, Sestu. All. Giuseppe Pillon .

CASERTANA (4-3-3): Ginestra ; Ramos , D'Alterio , Rainone , Magnino ; De Marco , Carriero (54' Taurino) , Giorno ; Corado (85' De Filippo) , Ciotola , Orlando (70' Colli) . A disp. Fontanelli, Simone, Finizio, Pezzella, Lorenzini, Petricciuolo, Cisotti. All. Raffaele Esposito .

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.



: ammoniti Cazzola, Piccolo (A), Carriero, De Marco, Ramos (C).