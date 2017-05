Lega Pro playoff, Albinoleffe-Lucchese 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Albinoleffe-Lucchese 0-0 giocata oggi, mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 20.30. Match valido per il ritorno degli ottavi di finale dei Playoff di Lega Pro. Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia.



Uno 0-0 che ha il sapore del successo: la Lucchese festeggia la qualificazione ai quarti di finale. All'Atleti Azzurri d'Italia l'Albinoleffe cede alla diligenza tattica dei rossoneri, che bloccano la manovra dei padroni di casa e, appena possono, pungono in contropiede con grande rapidità. I lombardi creano diverse palle da rete, tra cui spicca la traversa di Loviso su punizione, ma la squadra di Lopez regge e a fine partita festeggia: le Final Eight sono realtà.



ALBINOLEFFE-LUCCHESE 0-0



ALBINOLEFFE (3-5-2): Nordi ; Scrosta (76' Cortellini), Gavazzi , Zaffagnini ; Anastasio (84' Moreo), Gonzi , Loviso , Agnello , Giorgione ; Ravasio (62' Mastroianni), Montella . A disp. Cortinovis, Mondonico, Dondoni, Nichetti, Guerriera, Mandelli, Di Ceglie. All. Massimiliano Alvini .

LUCCHESE (3-5-2): Nobile ; Tavanti , Capuano , Nolè ; Espeche , Cecchini , Dermaku , Fanucchi , Bruccini ; Gargiulo (62' Mingazzini) , De Feo (67' Raffini) . A disp. Di Masi, Ronchi, Brusacà, Maini, De Martino, Cannoni, D'Auria, Bragadin. All. Giovanni Lopez .

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila.



: ammoniti Gavazzi (A), Capuano (L).