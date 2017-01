Lega Pro, girone C: la presentazione della 22a giornata

Lega Pro, si ritorna in campo: dopo la pausa invernale sabato 21 gennaio si riprende a giocare per la 22a giornata del girone C. Il 2016 si era chiuso con tre squadre al comando (Matera, Juve Stabia, Lecce) a quota 43 punti e il big match di giornata non può che coinvolgere una di queste compagini: alle 14.30 i lucani di mister Auteri affrontano un’impegnativa trasferta al San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, formazione quinta in classifica che all’andata aveva fatto penare l’attuale capolista, vittoriosa per 3-2 grazie a un gol in pieno recupero di Negro. Nella tana dei Lupi silani non ci sarà quindi da scherzare: i calabresi, tra le altre cose, sono reduci da un netto successo per 0-3 con il Taranto, mentre il Matera aveva chiuso l’anno con un poco soddisfacente 1-1 contro la Paganese.





Dando un occhio agli altri campi, sul sintetico del(ore 14.30) unarinforzata da colpi di mercato importanti ospita ildi bomber, fresco acquisto delma che difenderà i colori biancoverdi fino al termine della stagione; alle 16.30 al Granillo invece scontro diretto nella lotta salvezza tra ladi Karel, reduce dal ko nel derby dello Stretto, e, che nelle ultime cinque gare ha raccattato solo tre punti. Chiudono il programma della 22a giornata(14.30)(16.30)(18.30)(20.30) e il posticipo di lunedì 23 gennaio fra(20.45).