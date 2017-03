Lega Pro, girone C: penalizzazione, la Paganese non ci sta

Penalizzazione, la Paganese non ci sta: la società campana ha annunciato, con un deciso comunicato stampa, di essere pronta a fare ricorso contro il punto di penalità inflitto dal Tribunale Federale Nazionale nell'ambito dell'inchiesta “Dirty Soccer 3”.

“Il Tribunale Federale Nazionale con sentenza pubblicata in data odierna (lunedì 27 marzo, ndr) pur riconoscendo la totale estraneità della Paganese Calcio 1926 srl alla vicenda in esame, ha irrogato 1 punto di penalizzazione in classifica senza ammenda da scontare nella stagione corrente. Trattasi di sanzione derivata dal concetto di responsabilità oggettiva - si legge sul comunicato emesso dagli azzurrostellati - che lega visceralmente le Società ad i propri tesserati. La Paganese Calcio 1926 srl preannuncia ricorso avverso alla pena inflitta in primo grado con l’augurio che l’ex tesserato Cosimo D’Eboli possa essere prosciolto dalle accuse confermate in primo grado davanti al Tribunale Federale Nazionale”.