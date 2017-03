Lega Pro, girone C: Monopoli, l'ex nazionale Cikos per la difesa

Uno slovacco per il Monopoli: sarà Erik Cikos, difensore classe 1988, il nuovo rinforzo per la retroguardia dei Gabbiani. Cikos, arrivato da svincolato dopo un avvio di stagione non esaltante al Ross County (Premiership scozzese) cercherà di rilanciare la propria carriera nel Belpaese: nel suo curriculum il terzino slovacco può infatti vantare otto presenze in Europa League con la maglia del Slovan Bratislava (dove, tra le altre, ha sfidato le italiane Roma e Napoli), un campionato polacco vinto con la casacca del Wisla Cracovia e addirittura, nel 2014, due partite con la nazionale maggiore contro Montenegro e Russia.

Un profilo d'esperienza dunque, nonostante l'età non certo avanzata, che non potrà che far comodo a mister Bucaro che sarà in grado in questo modo di aggiungere un tassello per puntellare una delle difese più battute del campionato. Quella del Monopoli, con 39 gol subiti, è infatti la terza peggior retroguardia del girone, statistica poco invidiabile che condivide con Messina e Akragas e che vede davanti solo Reggina e Melfi.