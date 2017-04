Lega Pro girone C, Messina-Melfi 3-4: tabellino e highlights. Diretta

Messina-Melfi 3-4 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franco Scoglio.



Match pazzesco al Franco Scoglio: rocambolesco 3-4 tra Messina e Melfi, con gli ospiti che si portano a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza al termine di un incontro giocato fino all'ultimo secondo. Nel primo tempo è dominio gialloverde: la squadra di Diana parte subito forte con Foggia e De Vena e in pochi minuti, su sviluppo di corner, trova il doppio vantaggio con Marano e Laezza. Nella ripresa la gara sembra essere chiusa sullo 0-3 di De Vena al 60', ma pochi minuti dopo arriva la rete dei peloritani con Madonia. I basilischi spingono e trovano il poker con Foggia, ma da lì i siciliani si svegliano e colpiscono prima all'82' con Marseglia e in pieno recupero con Musacci.



MESSINA-MELFI 3-4



MARCATORI: 35’ Marano (ML), 39' Laezza (ML), 60' De Vena (ML), 64' Madonia (ME), 74' Foggia (ML), 82' Marseglia (ME), 94' Musacco (ME).

MESSINA: Berardi, Bruno, Maccarrone, Palumbo (34’ Marseglia), Sanseverino (50' Ciccone), Foresta (65' Ferri), Musacci, Da Silva, Grifoni, Milinkovic, Madonia. A disp. Benfatta, Russo, Ansalone, Rea, Akrapovic, Capua, Mancini, Rota, Ventola. All. Lucarelli.

MELFI: Gragnaniello, Grea (53' Libutti), Laezza, Romeo, Obeng, Esposito, Vicente, Lodesani, Marano (71' Demontis), Foggia, De Vena (85' Mangiacasale). A disp. Gava, Viola, Battaglia, Ferraro, De Angelis, Pandolfi. All. Diana.

ARBITRO: Andreini di Forlì.



: ammoniti Milinkovic, Grifoni (ME), Grea, De Vena (ML).