Lega Pro girone C, Matera-Lecce 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Matera-Lecce 1-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del XXI Settembre.



Un pari col cuore: nonostante l'inferiorità numerica e la verve degli avversari il Lecce conquista il pareggio per 1-1 in rimonta sul campo del Matera, risultato che rinvia a data da destinarsi la promozione del Foggia. Lucani arrembanti nella prima frazione di gioco: il meritato vantaggio arriva al 38' con un gran gol di Negro. Sterile la reazione del Lecce, che al 45' si vede anche espellere l'allenatore per proteste. La ripresa sembra iniziare nel modo peggiore per i giallorossi che rimangono in dieci per l'espulsione di Cosenza, ma al 65' Costa Ferreira estrae dal cilindro una magia che porta i pugliesi sul punteggio di parità. I lucani tentano una reazione ma non basta: si resta sull'1-1 che mantiene matematicamente gli uomini di Padalino in corsa per il primo posto.



MATERA-LECCE 1-1



MARCATORI: 28' Negro (M), 65' Costa Ferreira (L).

MATERA: Tozzo, Ingrosso, De Franco, Mattera, Di Lorenzo, De Rose, Armellino, Armeno (62′ Salandria), Strambelli (78′ Sartore), Carretta (83′ Infantino), Negro. A disp. D’Egidio, Bertoncini, Iannini, Didiba, Dammarco, Biscarini, Gigli, Lanini. All. Auteri.

LECCE: Perucchini, Ciancio, Cosenza, Giosa, Vitofrancesco, Tsonev (64′ Caturano), Fiordilino, Costa Ferreira, Lepore, Marconi (75′ Maimone), Doumbia (46′ Torromino). A disp. Bleve, Chironi, Agostinone, Arrigoni, Pacilli, Drudi, Monaco, Muci, Mengoli. All. Padalino.

ARBITRO: Perotti di Legnano.



: espulsi mister Padalino (L) al 44' e Cosenza (L) al 49'. Ammoniti De Rose (M), Fiordilino, Giosa (L).