Lega Pro, girone C: Juve Stabia, niente tifosi a Foggia

Niente bandiere gialloblù sugli spalti dello Zaccheria: i tifosi delle Vespe non saranno presenti al big match fra Foggia e Juve Stabia in programma per domenica 5 marzo. La decisione è stata presa dal prefetto di Foggia Maria Tirone su proposta del Questore e in conformità alle determinazioni assunte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza sulla Manifestazioni Sportive.

La gara fra i rossoneri e la compagine di Castellammare è stata valutata “connotata con alti profili di rischio”, fattore che di fatto ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in Campania e la relativa sospensione del programma di fidelizzazione della Juve Stabia. Un vero peccato per le Vespe, che non potranno contare sul supporto dei propri appassionati in una gara importantissima, che li vede sfidare la compagine seconda in classifica nella propria tana.