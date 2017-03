Lega Pro, girone C: Foggia, niente tifosi contro il Catania

Niente Sicilia per i tifosi rossoneri: il Foggia dovrà rinunciare al supporto dei propri sostenitori nella difficile trasferta di Catania, in programma domenica allo stadio Massimino. La decisione è stata presa dalla Questura di Catania, che ha disposto la chiusura del settore ospiti, la sospensione della vendita online dei tagliandi per tutti i settori dell'impianto e in generale la sospensione della vendita di ticket per i residenti in Puglia anche se possessori della Tessera del Tifoso.

Una decisione reputata necessaria anche alla luce di quanto successo all'andata in terra pugliese, dove entrambe le tifoserie si erano rese protagoniste di momenti di tensione, con danneggiamenti alle automobili parcheggiate e lanci di sassi. A livello sportivo, quella sotto l'Etna rappresenta una sfida insidiosa per la capolista, che dopo il brillante successo ottenuto con il Lecce non ha intenzione di cedere il passo riaprendo ulteriormente il campionato (comunque non ancora chiuso): davanti si troverà un Catania che, pur in un momento di crisi, raramente sbaglia tra le mura amiche e che non lascerà nulla di intentato pur di rientrare in zona playoff.