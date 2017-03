Lega Pro girone C, Foggia-Lecce 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Foggia-Lecce 3-0 giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 14.45. Match valido per la 30a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



Tripudio rossonero allo stadio Zaccheria, i tifosi del Foggia non dimenticheranno facilmente il 19 marzo del 2017: perché la formazione dauna asfalta 3-0 gli storici rivali del Lecce ma sopratutto vince la supersfida del girone C, tra le due squadre più accreditate per la promozione diretta in cadetteria. Ora i satanelli hanno quattro punti di vantaggio sugli avversari giallorossi, un tesoretto prezioso: davanti a oltre 16.000 persone i padroni di casa cominciano a tutta birra e al 30' sbloccano il punteggio con Mazzeo, ben servito da Deli, poi al 33' Coletti cala il bis con un fantastico missile dalla distanza. Lecce mai in partita, nella ripresa i locali piazzano il tris con Deli (conclusione chirurgica): il solo Doumbia prova a punzecchiare a sprazzi la difesa foggiana, per i salentini sarà dura digerire questa scoppola.



FOGGIA-LECCE 3-0



MARCATORI: 30' Mazzeo, 33' Coletti, 53' Deli.

FOGGIA: Guarna, Loiacono, Martinelli, Coletti, Rubin, Vacca, Agazzi, Deli (56' Gerbo), Chiricò (78' Agnelli), Mazzeo, Di Piazza (72' Sarno). A disp. Sanchez, Figliomeni, Sainz-Maza, Tucci, Sicurella, Dinielli, Pompilio, Martino, Pertosa. All. Stroppa.

LECCE: Perucchini, Ciancio, Cosenza, Giosa, Agostinone, Costa Ferreira, Fiordilino (70' Marconi), Tsonev (69' Arrigoni), Pacilli (46' Lepore), Caturano, Doumbia. A disp. Bleve, Vitofrancesco, Chironi, Mancosu, Drudi, Monaco, Muci, Maimone, Mengoli. All. Padalino.

ARBITRO: Giua di Olbia.



: ammoniti Vacca (F), Lepore (L).