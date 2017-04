Lega Pro, girone C: Catanzaro, Strumbo convocato nell'Under 17

C'è anche un giocatore del girone C nella rappresentantiva Under 17 di Lega Pro: Domenico Strumbo, difensore del Catanzaro, è tra i venti convocati dal tecnico Daniele Arrigoni per il raduno che si terrà nei giorni 2-3 maggio a Cesena.

Strumbo, classe 2000, è il giocatore più giovane ad aver calcato i campi del girone C in questa stagione: lo scorso 20 novembre 2016 a 16 anni, 9 mesi e 12 giorni il baby giallorosso ha infatti esordito in prima squadra in un palcoscenico d'eccezione, lo stadio Zaccheria di Foggia. Durante il ritiro i giovani calciatori si alleneranno agli ordini di mister Arrigoni: lo stage si chiuderà con l'amichevole contro gli Allievi Under 17 del Cesena, squadra militante in serie B.