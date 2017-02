Lega Pro, girone C: Catania, via mister Pino Rigoli

Monopoli e Catanzaro, ma non solo: la venticinquesima giornata di campionato lascia il segno sul girone C, perché anche il Catania decide di voltare pagina dal punto di vista tecnico. Le strade del club etneo e di mister Pino Rigoli si dividono: il ko di Agrigento sancisce la fine del rapporto di lavoro, una sconfitta decisamente inaspettata contro un'avversaria sulla carta inferiore.



"Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Pino Rigoli e l’allenatore in seconda Alessandro Russo - si legge sulla nota apparsa sul sito ufficiale - ringraziando i due professionisti per il lavoro svolto ed esprimendo rammarico per la conclusione dell’esperienza alla guida della prima squadra. A mister Rigoli, legato ai colori rossazzurri da un sincero affetto, i migliori auguri per il prosieguo della carriera".





Il tecnico lascia il Catania in ottava posizione, a quota 35: senza i 7 punti di penalità gli etnei sarebbero quinti. Con molta probabilità il sostituto di Rigoli sarà, che recentemente ha guidato con successo Bassano Virtus e Ascoli.