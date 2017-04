Lega Pro, girone C: Casertana, Tedesco indica la via per i playoff

"Ogni volta che ci danno per morti rinasciamo": è un mister Tedesco decisamente soddisfatto quello che, con una nota sul sito ufficiale della Casertana, commenta la vittoria per 3-1 ottenuta dai suoi contro il Matera.

Un successo che spinge i Falchetti verso l'alto, al nono posto a quota 48 che avvicina sempre più i rossoblù ai playoff: "Loro sono venuti a Caserta con tanti big in panchina - è il commento dell tecnico - Per questo il nostro compito era quello di partire con determinazione e spingere fino a che la partita non si metteva su binari favorevoli. Questo è un altro tassello in quello che è un cammino importante. Adesso potremo affrontare la trasferta di Catanzaro con un pizzico di serenità in più. Mancano ancora due partite importanti ed è impossibile fare previsioni. Dobbiamo restare con l’attenzione altissima per cercare di raccogliere quanti più punti possibili".

Una marcia alla quale l'allenatore dei campani è certo che i suoi uomini arriveranno pronti: "Questi ragazzi hanno più volte dimostrato di saper trovare le giuste energie fisiche e nervose quando si è al cospetto di momenti importanti della stagione. E anche questa volta so che daranno tutto”.