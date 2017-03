Lega Pro, girone C: Casertana, per Ginestra 550 presenze in carriera

Paolo Ginestra taglia il nastro delle 550 presenze in carriera: bel traguardo quello raggiunto dal portiere della Casertana in occasione del match pareggiato contro il Cosenza. L'estremo difensore a 38 anni è uno dei punti fermi della formazione di Tedesco, per la quale è sceso in campo 30 volte senza mai essere sostituito.

Oltre a quella dei Falchetti Ginestra in carriera ha vestito le maglie di Sassuolo, Fano, Triestina, Parma, Albinoleffe, Ternana, Vis Pesaro, Prato, Lecco, Castel di Sangro, Paganese, Forlì e Foggia, giocando partite in tutte le categorie dalla serie D al campionato cadetto: un curriculum di tutto rispetto quindi il portiere rossoblù il cui traguardo è stato celebrato anche dalla sua attuale squadra.

“Un esempio per i più giovani di professionalità, entusiasmo e perfezionismo - si legge infatti sulle pagine del sito ufficiale della Casertana - E siamo convinti che Paolone piazzerà ben presto altri primati”.