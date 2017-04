Lega Pro girone B, Venezia-Fano 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Venezia-Fano 1-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Penzo.



E' grande festa allo stadio Penzo: serviva un punto per la matematica promozione in Serie B e il Venezia lo ottiene contro il Fano. 1-1 il risultato finale: lagunari vicini al gol già in avvio con Domizzi e Modolo, poi al 38' è Moreo a far esplodere i tifosi su suggerimento di Falzerano. Gli ospiti non ci stanno però a perdere e al 56' trovano il pareggio con Capezzani, su cross teso di Melandri: ma è sempre la formazione di casa ad avere il match sotto controllo, al 77' Modolo è sfortunato quando la sua conclusione si infrange sul palo. Poco male, perché al triplice fischio dell'arbitro possono iniziare i caroselli.

VENEZIA-FANO 1-1



MARCATORI: 38' Moreo (V), 56' Capezzani (F).

VENEZIA: Facchin, Domizzi, Bentivoglio, Soligo, Modolo, Marsura (79' Acquadro), Moreo (87' Malomo), Geijo, Falzerano, Garofalo, Zampano. A disp. Galli, Tortori, Sambo, Pellicanò, Stulac, Strechie, Caccavallo, Vicario, Fabris, Cernuto. All. Inzaghi.

FANO: Menegatti, Torta, Filippini (90' Masini), Lanini, Bellemo, Zullo, Taino, Capezzani (73' Borrelli), Gabbianelli, Germinale, Melandri. A disp. Zigrossi, Ashong, Ferrani, Cazzola, Favo, Andrenacci, Sassaroli, Camilloni. All. Cuttone.

ARBITRO: D'Apice di Arezzo.

NOTE: Ammoniti Falzerano, Domizzi(V), Bellemo, Torta, Capezzani (F).