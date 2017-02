Lega Pro: Teramo, parla mister Ugolotti

In vista del march contro il Pordenone mister Guido Ugolotti ha incontrato la stampa ed ha parlando del percorso di crescita che ha in mente per il Teramo. “Abbiamo avuto pochi giorni per lavorare, con soli tre allenamenti negli ultimi giorni. Voglio vedere attenzione e grinta: quando una squadra non vince da dicembre è normale che ci sia tensione. Abbiamo bisogno di costruirci delle certezze provando e riprovando certe situazioni. Mi aspetto che il timore vada via”.



Anche dal punto di vista tattico il lavoro da fare è molto, ma il mister ha già pronta l’idea di fondo da cui partire: “Abbiamo provato diverse soluzione ma dobbiamo soprattutto dare più peso all’attacco. Contro ille punto erano troppo distanti dal resto della squadra”. Visti i problemi derivanti dal cambio di allenatore si potrebbe pensare che questo sia il momento peggiore per incontrare una “corazzata” come il, ma per Ugolotti le cose stanno diversamente: “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato ma in un momento difficile affrontare squadre di blasone è un bene perché ti concedono campo. Meglio loro che non una squadra che chiude e si riparte. Ci lasceranno gli spazi ma dovremo stare attenti ai numerosi giocatori di qualità che hanno in rosa”.