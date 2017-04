Lega Pro girone B, Sudtirol-Maceratese 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Sudtirol-Maceratese 1-0 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Druso.



Vince 1-0 il Sudtirol in casa contro la Maceratese, tornando a conquistare i tre punti tra le mura amiche del Druso dopo quasi due mesi. Dopo un primo tempo privo di emozioni e di occasioni è Furlan a ravvivare la gara a metà ripresa quando al 73' insacca di destro una punizione toccata da Cia. Il gol, che risulterà poi decisivo, allontana gli altoatesini dalle zone calde della classifica mentre butta fuori i marchigiani dalla top ten, dalla quale continuano a entrare e uscire da diverse giornate. Ora per gli uomini di Giunti si tratta di ritrovare il gioco di qualche mese fa e dimenticare quanto fatto vedere oggi, puntando con decisione alla decima piazza della classifica.

SUDTIROL-MACERATESE 1-0



MARCATORI: 73' Furlan (S).

SUDTIROL: Marcone, Riccardi, Di Nunzio, Bassoli, Tait, Furlan (87' Broh), Obodo, Cia, Rantier (67' Lupoli), Gliozzi (71' Spagnoli), Tulli. A disp. Fortunato, Montaperto, Baldan, Lomolino, Torregrossa, Brugger, Packer, Bertoni. All. Colombo.

MACERATESE: Forte, Ventola, Gattari, Marchetti, Sabato, De Grazia (90' Mansouri), Quadri, Malaccari (78' Bangoura), Franchini (83' Mestre), Colombi, Turchetta. A disp. Moscatelli, Gremizzi, Broli, Petrilli, Moroni. All. Giunti.

ARBITRO: Nicoletti di Catanzaro

NOTE: Ammonito Cia (S).