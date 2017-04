Lega Pro: Sambenedettese, Fedeli vicino all'addio?

Le sue dichiarazioni fanno sempre rumore e raramente passano inosservate. Stiamo parlando del vulcanico presidente della Sambenedettese Franco Fedeli, che sta vivendo con l’animo del vero tifoso il difficile momento della sua Samb, in caduta libera da quasi un mese (cinque gare senza successi). I rossoblù sono attualmente in settima posizione a quota 50 punti, soltanto tre in più del Santarcangelo undicesimo. Gli uomini di Sanderra si giocheranno dunque contro Ancona e Pordenone (due match complicati, anche se per motivi diversi: i dorici devono cercare di raggiungere i playout mentre i Ramarri vanno a caccia del secondo posto) una buona fetta della stagione e la fondamentale qualificazione ai playoff.

Ed è proprio in ottica playoff che il presidente Fedeli si è lasciato andare ae che hanno del clamoroso: “Difficile commentare questa partita [contro il Santarcangelo, ndr], sono andato negli spogliatoi anche durante l’intervallo ma a questi giocatori non interessa nulla. Ho detto a Sabatino che un professionista non si fa cacciare così, anche Sanderra ci ha messo del suo. Abbiamo disputato cinque partite una peggio dell’altra, speriamo di non fallire l’obiettivo play-off: sarebbe una stagione fallimentare e io cambio mestiere. Oggi solo Mancuso e Bacinovic sono da salvare, ma due giocatori non possono fare la squadra. Per l’anno prossimo ci guarderemo intorno, ma sono convinto che nei playoff cambierebbero molte cose. La mancanza di un direttore sportivo? Ora c’è e sta già lavorando. Sono incazzato nero, ma devo prendere atto di quello che sta già succedendo”.