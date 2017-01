Lega Pro, girone B: Reggiana-Venezia, a voi la scena

Sabato, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena il big match del girone B di Lega Pro: Reggiana-Venezia, due squadre candidate sin da inizio stagione alla promozione diretta in serie B (lagunari che sono in testa da quattro giornate).



Sarà dunque un match d’alta classifica, ma adatto anche ai nostalgici: le due formazioni, infatti, non condividono solo le ambizioni di quest’anno ma anche un passato al tempo stesso glorioso (entrambe le squadre hanno all’attivo diverse stagioni in serie A e serie B) e turbolento: impossibile dimenticare i fallimenti che travolsero le due società nel 2005.



Dagli anni ‘90 a oggi i due club si sono incrociati quattordici volte: sette le vittorie degli emiliani, tre i pareggi e quattro le vittorie del Venezia. La Reggiana si presenta dunque con i precedenti dalla sua parte anche se quest’anno la musica sembrerebbe cambiata: i ragazzi di Inzaghi, infatti, sono riusciti a pareggiare 1-1 all’andata e a eliminare la Regia dalla Coppa Italia di Lega Pro a novembre.





L’unica certezza è che sarà una sfida dall’esito, dove ad essere decisivo potrebbe essere il fattore campo: una sola la vittoria dei veneti in Emilia nelle ultime 14 sfide, quella ottenuta per 2-0 nella stagione '91-'92.