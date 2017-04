Lega Pro girone B, Lumezzane-Albinoleffe 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Lumezzane-Albinoleffe 1-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone B). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tullio Saleri.



Un punto che non accontenta nessuno quello che conquistano il Lumezzane e l'Albinoleffe in virtù dell'1-1 di oggi al Tullio Saleri. Succede tutto nel primo tempo, dove prima passano i padroni di casa grazie a un rigore di Speziale al 14' e poi pareggiano gli ospiti con Di Ceglie al 35' sulla ribattuta di un altro rigore. Nella ripresa il Lume ci prova un po' di più ma non riesce mai a sfondare il muro di un Albinoleffe costretto sulla difensiva anche in virtù dei numerosi infortunati. Come detto, si tratta di un pareggio che non serve a nessuno: i Valgobbini restano inchiodati nella zona playout mentre l'Albinoleffe conserva sì la nona posizione ma rimane comunque aggrappata alla top ten per pochissimi punti.



LUMEZZANE-ALBINOLEFFE 1-1



MARCATORI: 14' rig. Speziale (L), 35' Di Ceglie (A).

LUMEZZANE: Pasotti, Quinto (71' Leonetti), Sorbo, Tagliani (83' Bagatini), Bonomo, Bacio Terracino, Arrigoni, Allegra, Varas, Marra, Speziale. A disp. Carboni, Lella, Musto, Russini, Padulano, Zappacosta. All. Bertoni.

ALBINOLEFFE: Nordi, Zaffagnini, Gavazzi, Scrosta, Gonzi, Guerriera (68' Cortellini), Nichetti (84' Montella), Giorgione, Anastasio, Mastroianni (74' Ravasi0), Di Ceglie. A disp. Cortinovis, Mondonico, Dondoni, Mandelli, Perego. All. Alvini.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

NOTE: Espulso Giorgione al 90' per doppia ammonizione (A). Ammoniti Guerriera, Mastroianni, Di Ceglie, Gonzi. (A).