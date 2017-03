Lega Pro: Bassano Virtus, esonerato Luca D'Angelo

E’ costata cara a mister Luca D’Angelo e al suo vice Riccardo Taddei la sconfitta per 6-0 contro il Pordenone. Con uno scarno comunicato la società del Bassano Virtus ha infatti esonerato entrambi, sollevandoli da tutti gli incarichi e augurandogli come di consueto le migliori fortune sportive, ma altrove. Oltre al roboante ko di lunedì sera il mister paga le tre sconfitte consecutive con zero gol segnati e un gioco non brillantissimo.

La società veneta non ha ancora comunicato il nome del sostituto ma secondo alcune indiscrezioni sarebbero due i nomi al vaglio:, ex Pistoiese e Messina, eche alle spalle ha diverse esperienze in serie B e in Lega Pro.